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تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.