بالفيديو.. محاولة دهس مروعة في الكويت

الداخلية الكويتية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ظهروا فيه

"حين يغيب العقل تسوى الخلافات بالأسلحة والدهس"؛ فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروّعًا يُظهر محاولة قائد رانج روفر، دهس أحد الأشخاص بأحد الطرق الأمر الذي أثار تفاعلًا.

ويُظهر الفيديو الصادم، شخصًا يقف أمام بعض المركبات، ممسكًا بيده سلاحًا يشبه السكين أو الساطور؛ فيما تستدير السيارة الرانج روفر زرقاء، وتصبح في مواجهة حامل السكين.

وفي تحرك غير متوقع، تتوجه الرانج روفر بسرعة وقوة نحو الرجل وتصدمه وتصدم المركبات، ولم يشر ناشر الفيديو إلى مصير الرجل الذي تعرض للدهس.

من جانبها، نشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من مقطع الفيديو، وقالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص.. فإنه فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، لفتت الداخلية الكويتية إلى أنه "تَبَيّن أنهم مواطنون وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، ولم يشر الموقع إلى سبب الخلاف بين الطرفين.

وتنشر الداخلية الكويتية بصورة دورية، إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متداولة في البلاد، تتضمن مخالفات قانونية.