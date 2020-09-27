خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 345 إصابة بكورونا و4 وَفَيَات

ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103544 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 345 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103544 حالة، في حين تم تسجيل أربع وفيات ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 601 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8014 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2025 مسحة ليصل مجموع الفحوص 735918 فحصاً.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 94929 حالة.