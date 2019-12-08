العقيق.. حادث سير يصرع شاباً وينقل الآخر للمستشفى

لقي شاب في العشرينات مصرعه وأصيب آخر بإصابات بليغة؛ نتيجة حادث انقلاب تعرض له الشابان صباح اليوم في العقيق.

وبحسب مصادر" سبق" فإن الحادث وقع صباح اليوم، عندما ورد بلاغ للجهات ذات العلاقة، والتي باشرت الحادث، واتضح أنه عبارة عن انقلاب مركبة تقل راكبين في العقد الثاني من العمر.

وبحسب المصدر، فإن أحد المصابين في الحادث توفي فوراً، فيما نُقِل الشخص الآخر للمستشفى، ويعاني إصابات بليغة وفي حالة حرجة جداً.