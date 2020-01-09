انتهاء لغز اختفاء "فتاة الدرب".. وُجِدت مغمى عليها بجوار منزل أسرتها

بصحة جيدة.. أحد أقاربها: تعاني من مسّ وقمنا بإبلاغ الشرطة

علمت "سبق" أن أسرة فتاة الدرب، والتي اختفت يوم الاثنين قد عُثِر عليها بجانب المنزل وهي بصحة جيدة، وذلك بعد يوم من اختفائها، وتقديم بلاغ للجهات الأمنية.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً قد اختفت في ظروف غامضة من منزل أسرتها يوم الاثنين، وقال أحد أقاربها حينها عبدالله حسين خلوي لـ"سبق" إن الأسرة تقدمت ببلاغ للشرطة، بعد أن بحثت عنها في المواقع التي توقعوا العثور عليها فيها دون جدوى.

وأشار إلى أنها تعاني من مسّ، لافتاً إلى أن مرضها تسبب لها في ترك الدراسة بالمرحلة المتوسطة.

وناشد قريب الفتاة كل من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وشكر "خلوي" كل من سأل عن الفتاة، وشاركهم البحث وتواصل معهم حتى وجدوها بحمد الله.