كورونا في ألمانيا.. عدد الإصابات بالفيروس يتجاوز المليون

22806 حالات اليوم و426 وفاة

تجاوزت ألمانيا، الجمعة، عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية الوباء، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وسجّلت ألمانيا رسمياً حتى يوم الجمعة ما مجموعه 1,006,394 إصابة بالفيروس، 22,806 إصابات، اليوم، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15,586 حالة وفاة، 426 وفاة اليوم حسب المعهد.