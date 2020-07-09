"السليطي" مديرًا لكلية الصيدلة بجامعة حائل

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف مطر نزال السليطي، مديرًا لإدارة كلية الصيدلة بالجامعة.

ويُعد "السليطي" من الكفاءات الإدارية المميزة؛ إذ يملك خبرة إدارية ثرية وطويلة مارسها بين القطاع الخاص والحكومي.

وسبق له العمل في أحد البنوك، ثم انتقل لتعليم حائل، ثم لجامعة حائل، وتولى عددًا من الملفات خلال عمله في الموارد البشرية بالجامعة.

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 06:09 PM

"السليطي" مديرًا لكلية الصيدلة بجامعة حائل

صحيفة سبق الإلكترونية

حائل

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أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف مطر نزال السليطي، مديرًا لإدارة كلية الصيدلة بالجامعة.

ويُعد "السليطي" من الكفاءات الإدارية المميزة؛ إذ يملك خبرة إدارية ثرية وطويلة مارسها بين القطاع الخاص والحكومي.

وسبق له العمل في أحد البنوك، ثم انتقل لتعليم حائل، ثم لجامعة حائل، وتولى عددًا من الملفات خلال عمله في الموارد البشرية بالجامعة.

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