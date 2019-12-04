"القصبي": حماية المستهلك توفر أعلى معايير الجودة للمواطنين والمقيمين

خلال تفقده سير العمل والتجهيزات والتقنيات بفرع التجارة بنجران

قام وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لفرع الوزارة بمنطقة نجران، للوقوف على سير العمل به, والاطلاع على ما يحتويه من تجهيزات وتقنيات فنية وكوادر بشرية.

وتفصيلاً، التقى الوزير "القصبي" مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار أمين عام مجلس الاستثمار بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان، ومنسوبي الفرع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل على ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله-، في ازدهار قطاع الأعمال, والعمل على حماية المستهلك لتوفير أعلى معايير الجودة والخدمة للمواطنين والمقيمين.

واستمع خلال الزيارة لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة التجارة عن أعمال وإحصائيات الفرع لعام ٢٠١٩م فيما يتعلق بقطاع الأعمال وحماية المستهلك، وأبرز الإنجازات التي حققها الفرع، إلى جانب استعراض المقترحات التطويرية لأعمال الفرع, وتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص, ومعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل والمستثمرين.

