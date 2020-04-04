مجدداً.. "الصحة العالمية" تحسم الجدل حول انتقال كورونا عبر الهواء

دعت إلى البقاء مسافة متر واحد عن الآخرين.. وتطهير الأسطح

نشرت منظمة الصحة العالمية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسمت بها الجدل الذي أثير مجدداً حول انتقال كورونا عبر الهواء.



وقالت "الصحة العالمية": مرض كوفيد-19 لا ينتقل عبر الهواء، يُمكن أن يصاب الشخص به إذا تواجد في حيز متر من الشخص المصاب بالمرض، أو لامس سطحاً ملوثاً ولمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسل يديه.



وأضافت المنظمة في التغريدة: لحماية نفسك ابقَ على مسافة 1م على الأقل من الآخرين، وطهر الأسطح المستخدمة باستمرار، واحرص على تنظيف يديك دائماً.



جاء ذلك في إطار مواجهة بعض الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول فيروس كورونا المستجد.



وكان الطبيب العام الأمريكي، جيروم آدامس، قد كشف عن معطيات علمية "جديدة"، أكدت أن جزءًا كبيرًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يحملون أي أعراض واضحة للعدوى، وهي قد تنتقل عبر التحدث.



وقال "آدامس": ماذا غير في توصياتنا؟ من المهم أننا نعرف الآن من الدراسات الأخيرة أن كثيرًا من الأشخاص المصابين بالمرض لا توجد لديهم أي أعراض.



وأضاف: الأدلة الجديدة تؤكد أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر ليس فقط عبر السعال أو العطس؛ وإنما كذلك خلال التحدث، حتى هؤلاء الذين يمرون بمرحلة ما قبل الأعراض؛ ما يعني أنها ستتطور لديهم مستقبلًا، يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض.