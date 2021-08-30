100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

حققت وفراً في استهلاكها للطاقة يقدر بأكثر من 40%

حققت أجهزة التكييف عالية الكفاءة المشمولة بمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وفراً في استهلاكها للطاقة يقدر بأكثر من 40% مقارنة بأجهزة التكييف القديمة الموجودة في مختلف المنازل بالمملكة، حيث تعد جميع المكيفات المشمولة بالمبادرة على المستوى الأخضر ولا تقل نسبة كفاءة الطاقة بها عن 13 EER.

وتخطى عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة 100 ألف، حيث تُقدم خصماً يبلغ 900 ريال على كل مكيف من المكيفات عالية الكفاءة المشمولة بالمبادرة ولعدد 6 مكيفات لكل مستفيد، ويشارك بها 4 مصانع وطنية وأكثر من 60 تاجر تجزئة بعدد فروع يتخطى 450 متجراً في جميع مناطق تغطي جميع مناطق المملكة.

ووفرت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، حلولاً لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية وصناعة وطنية بأسعار مخفضة، وبحسب الإحصائيات الرسمية تستهلك أجهزة التكييف بمختلف أنواعها أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، كما أن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعد منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى وخاصة من قبل المصنعين المحليين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ودعم الإنتاج المحلي لأجهزة التكييف عالية الكفاءة بالمملكة وتحفيز المبيعات لهذه الأجهزة ويمكن لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 21 سنة وأكثر الاستفادة من هذه المبادرة.

ويمكن الاستفادة من المبادرة بثلاث خطوات تتمثل في التحقق من الأهلية والاطلاع على قائمة المتاجر المشاركة، زيارة أحد المتاجر المشاركة واختيار المكيف المناسب، إبراز الهوية الوطنية لإتمام عملية الشراء.

وتأتي مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية؛ لوضع حد نهائي للهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية، حيث توجت هذه الجهود باعتماد المبادرة الوطنية لأجهزة التكييف عالية الكفاءة والتي تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي لهذه الأجهزة فضلاً عن تحفيز المواطنين لشراء هذا النوع من الأجهزة.

يُذكر أن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة انطلقت أواخر عام 2018م ضمن حزمة من مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتنفيذ هذه المبادرة؛ بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية وصناعة وطنية بأسعار مخفضة.

وتقدم المبادرة عدة نصائح توعوية للمواطنين كالاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء، واقتناء المكيفات على المستوى الأخضر، واختيار سعة المكيف الأنسب بناءً على حجم الغرفة وطبيعة الاستخدام.

ويمكن الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة والاطلاع على تفاصيلها بزيارة موقع المبادرة: https://heac.gov.sa أو التواصل مع الرقم الموحد: 920024322.