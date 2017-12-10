الشريف: الحرب على الفساد مشروع قيادة ووطن ورؤية 2030 شاهدة

استشهد بقفزة المملكة في منظمة الشفافية الدولية .. والقادم أفضل

اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طلال الشريف؛ رؤية 2030 لا تكتفي بالعمل على تطوير المملكة في المجالات كافة، لكنها تصبو للقضاء على الفساد.

وأضاف الشريف؛ خلال محاضرته عن الفساد الإداري ضمن فعاليات المساء الثقافي الذي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، "لكي يكون لديك استثمار مميز واقتصاد متين وصناعة حديثة تواكب اشتراطات العصر أنت مطالب أولاً بالقضاء على الفساد".

وأضاف: "رؤية المليك - حفظه الله - هي قطع دابر الفساد، مؤكداً أن في العامين ونصف العام الماضية نجح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلالها في قطع دابر الفساد وكل مفسد".

وأشار إلى أن رؤية ولي العهد - حفظه الله -تتخذ من شعار: "لن ينجو فاسد كائناً من كان" طريقاً للمستقبل المشرق لهذا الوطن المعطاء".

وتطرق الشريف؛ لتراجع المملكة في مؤشر الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية حيث كانت في المركز (57) واليوم أصبحت في المركز (62)، ومن المتوقع أن تشهد المملكة تحسناً كبيراً في ظل حربها المعلنة على الفساد.

وشدّد على أن ذلك يدعو إلى الارتياح الكبير داخلياً وخارجياً مما حققته المملكة خلال أعوام من تقدُّم في حربها على الفساد.

واعتبر الشريف؛ الفساد ظاهرة تعانيها جميع الدول، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في المركز (18) عالمياً وأصبحت اليوم في المركز (7) فما بالكم بالمجتمعات النامية؟!".

وشدّد ضيف المساء الثقافي على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة ولا تقع عل عاتق الدولة فقط، وقال: "كل من يحمل فكراً وقلماً يجب أن يسهم في محاربة هذا السرطان المستشري في جسد الدول"، لافتاً إلى أن دول العالم الثالث كانت تمتاز بالقيم والتدين، ومع الأسف تم استيراد الفساد في ديارنا.

وتابع: "مع الأسف الدول العربية لديها الشعارات والقوانين لكنها تطبق فقط في أضيق الحدود، ولكن ما نشاهده اليوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أمر يدعو إلى التفاؤل من خلال عدم تميزها في حربها على الفساد".

وعرج الضيف على عدد من تعريفات الفساد التي من أهمها استغلال السلطة وإساءة استخدامها مضيفاً: "الفساد عملية مشتركة بين أكثر من طرف وتتم في معزل عن الظلام وفي معزل عن الجميع"، مؤكداً أن ضعف الوازع الديني وتلطيف بعض المفردات من أسباب تفشيه مقدما عدداً من الحلول في نهاية الفعالية التي شهدت تكريم الضيف في ختامها.