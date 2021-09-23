الملك سلمان في ذكرى اليوم الوطني: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".
نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد من أمن واستقرار ورخاء وتنمية
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".