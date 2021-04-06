‏‎آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي

للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة

وجّه ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك ‏في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

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06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 11:53 AM

للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة

‏‎آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وجّه ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك ‏في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

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