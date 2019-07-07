غارات "التحالف العربي" تدك حصون ميليشيا الحوثي بـ"كتاف" اليمن

وسط قتلى وجرحى للعناصر الإرهابية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم غارات جوية على ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن القصف استهدف تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.