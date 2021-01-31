موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يخطِّط للمستقبل.. وولادة وزارة جديدة.. و"خاطفة الدمام" تلقى جزاءها

"نزاهة" تضرب مجددًا في قضية فساد مليارية.. وخطط هائلة لتطوير العاصمة.. وتأجيل موعد رفع تعليق السفر