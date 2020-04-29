إصابات كورونا في باكستان ترتفع إلى 15265 شخصاً

بعد تسجيل 404 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 15265 حالة، بعد تسجيل 404 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات وباء كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: ثمانية من المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بهذا الفيروس القاتل إلى 335 حالة وفاة.

وأضاف: 3425 حالة من المصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 11529 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز أن من إجمالي الحالات توجد 5827 حالة في إقليم البنجاب، و5695 في إقليم السند، و2160 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و915 حالة في إقليم بلوشستان و330 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و65 حالة في إقليم كشمير الحرة و297 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.