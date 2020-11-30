"الأمن السيبراني" ينظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس مكة من الابتزاز والتنمر الإلكتروني

أقامتها أمانة العاصمة المقدسة عبر الاتصال المرئي تحت شعار "نحو بيئة سيبرانية آمنة"

بادرت إدارة الأمن السيبراني بأمانة العاصمة المقدسة بعمل محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي لقطاع التعليم بمكة المكرمة عن كيفية تعامل الأطفال مع الابتزاز والتنمر الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات تحت شعار "نحو بيئة سيبرانية آمنة".

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بالأمانة المهندس إبراهيم كلنتن أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التوعوية التي تقدمها الأمانة هذا العام بملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي" مشيراً إلى أهمية توعية الأطفال عن مخاطر الأمن السيبراني والتنمر الإلكتروني وطرق الحماية منه، وكيفية الإبلاغ عن قضايا الابتزاز، وتقديم الاستشارات المباشرة والنصح والإرشاد لأوليا الأمور.

وأشار "كلنتن" إلى أن المحاضرة تضمنت عرضاً لقواعد ضبط استخدام الإنترنت وتحديد أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وطرق التسجيل في المواقع الآمنة والموثوقة، وآلية التواصل مع الآخرين من خلال برامج التواصل المختلفة، إضافة إلى حث الطلاب وكسب ثقتهم في الإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني التي قد يتعرضون لها، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين الطلاب والطالبات وتزويدهم بالبرامج الثقافية التي تحد من وقوعهم في التنمر الإلكتروني.