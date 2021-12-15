غداً الخميس.. المرور يطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة

تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد

تطرح الادارة العامة للمرور، غداً الخميس، الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الالكتروني عبر منصة أبشر للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

ودشّنت الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، درّاجة آلية).

وأوضحت أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد السعودي.