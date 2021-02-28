"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 294 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.