"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 294 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.