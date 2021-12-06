كتيبة الباترويت تحبط هجمات الحوثيين الإرهابيين.. وأوكارهم تحت مخالب صقور سلمان

تحالف دعم الشرعية أعلن تنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا الإجرامية في "مأرب"

ما زال منسوبو القوات السعودية ممثلة في كتيبة الباترويت يواصلون تميُّزهم وبراعتهم في إفشال محاولات الحوثيين في استهداف السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية منذ بدء عاصفة الحزم، كان آخرها اليوم حينما حاولوا استهداف منطقة الرياض وخميس مشيط وجازان بصواريخ باليستية، ولكن يقظة أبطال كتيبة الباتريوت حطمت آمالهم.

وفي الوقت ذاته تُنفِّذ مقاتلات التحالف هجمات عنيفة على مواقع الحوثيين في عدد من أوكار الحوثيين؛ إذ أعلن تحالف دعم الشرعية أنه قام بتنفيذ 47 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب.

وقال التحالف إن الاستهدافات دمَّرت 34 آلية عسكرية، وموقعًا لتخزين الذخائر، ووقعت خسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا إرهابيًّا خلال الساعات الـ24 الماضية.