"إغاثي الملك سلمان" ينقل مصابي "أحداث عدن وأبين" للسعودية

بصحبة مرافقيهم ولتلقّي العلاج اللازم في المملكة على نفقة المركز

نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 10 جرحى يمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقِّي العلاج على نفقته.



جاء ذلك ضمن مبادرة "استجابة" التي أطلقها المركز؛ إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كلٍّ من عدن وأبين في شهر أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.



وثمّن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى "علوي النوبة"؛ جهود مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى من خلال تقديم الدعم لعلاجهم في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة، وإجلاء الجرحى الذي يتطلَّب سفرهم للخارج لتلقي العلاج.



وقدّم شكره للمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا على وقوفهم ودعمهم لكل الجرحى، ومساندتهم اليمن في مختلف الجوانب الخدمية.