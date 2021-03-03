غرفة فض المنازعات تفرض غرامة مالية على "الأهلي" بـ6 ملايين ريال

ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.
ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.الأهلي غرفة فض المنازعات
ألزمت غرفة فض المنازعات النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بدفع مبلغ قدره 6 ملايين ريال، لنادي الفتح؛ نظير اتفاقية انتقال اللاعب محمد المجحد، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف ريال كرسوم الدعوى.
ومنح القرار مدة 30 يوماً لسداد المبلغ المطلوب، تبدأ من نهاية المدة النظامية لتقديم الاستئناف أو بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.