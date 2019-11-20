الدفاع المدني بالرياض يناقش مع الهلال الأحمر سبل التعاون في العمل الميداني

"الحربي" و"الحرقان" يشيدان بالتعاون المثمر لحماية المواطنين في المملكة

استقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اللواء خالد الحرقان؛ مدير الإدارة العامة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض سعود الحربي؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون في إطار العمل الميداني بين الجهتين.



وفي بداية اللقاء أكد اللواء خالد الحرقان، على التعاون بين الجهتين، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر بالمنطقة، في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين من أي مخاطر، وتقديم المساعدات وتذليل المصاعب التي تحصل على أرض الميدان.



كما قدّم "الحربي" شكره وتقديره للواء خالد الحرقان، على الحفاوة والاستقبال، وأكد أن التعاون كان وسيظل مستمرًّا بإذن الله تعالى، لخدمة المواطنين والمقيمين وما يخدم الصالح العام.



وفي نهاية اللقاء سلم اللواء "الحرقان" درعًا تذكاريًّا لسعود الحربي، فيما حضر اللقاء مساعد مدير الدفاع المدني لشؤون العمليات بالمنطقة ومدير إدارة الإطفاء والإنقاذ العميد عبدالله السحيباني، وضباط المديرية، ومن الهلال الأحمر حضر مدير إدارة القيادة الميدانية والمشرف على غرفة العمليات عبدالمحسن الحربي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل.