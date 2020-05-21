مرصد جامعة المجمعة يستعد لرصد هلال شوال موضحًا الظروف العلمية للرؤية

قال: الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس يوم السبت

يستعد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، لرصد هلال شهر شوال 1441هـ حسب تقويم أم القرى؛ حيث أوضح المرصد في بيان له الظروف العلمية لرؤية الهلال.

وذكر في البيان الذي أصدره المرصد الفلكي أنه بعد إتمام الحسابات العلمية ليوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م حسب تقويم أم القرى؛ تفيد المعطيات الحسابية بأن الشمس ستغرب الساعة 6:39 عند درجة 293، ويغرب القمر الساعة 6:26 أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة.. أما يوم السبت 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020م؛ فستغرب الشمس الساعة 6:40 عند درجة 293، وسيغرب الهلال الساعة 7:23 عند درجة 293، أي أن الهلال سيمكث مقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطاله 10.60.

جدير بالذكر أن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة تأسس على أرض مدينة حوطة سدير بقرار من مدير الجامعة؛ حيث كان نواته تشكيل لجنة تأسيسية علمية متخصصة تقوم على وضع تصور شامل للمرصد، مراعين في ذلك النواحي العلمية والإدارية والفنية التي تتصل والتوجهات الخاصة بعالم المراصد الفلكية (المحلية منها والدولية)، وهو ما تجلى أثره في الأهداف التي تلخصت في خدمة المجتمع المحلي من خلال نشر الثقافة الفلكية؛ كي يكون واجهة حضارية وثقافية، وتحقيق الريادة الوطنية العالمية في المجال الفلكي وأبحاثه، وخدمة الجوانب الشرعية المتعلقة بالفلك، وإيجاد شريك علمي عالمي، والتعاقد معه؛ لوضع اشتراطات التلسكوبات، والقبة الفلكية، وعموم احتياجات المرصد الدائم من الناحية العلمية.. وانطلاقًا من تلك الأهداف وغيرها تم إنشاء المرصد.

وكانت رؤية المرصد محاكاة التجارب العالمية لدى المراصد العالمية؛ فقد حرصت الجامعة -عند افتتاح المرصد- على استضافة وحضور وفد علمي ياباني؛ لتبادل الخبرات التقنية والعلمية في هذا العلم الدقيق، وتنوعت محتويات المرصد ما بين منظار فلكي كاسر عاكس مزود بحامل إلكتروني (CCD) لرصد الأجرام السماوية، وقبتين سماويتين مزودتين بأفلام فلكية مدبلجة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشاد جميع الزوار بالمعرض الفلكي التعليمي الدائم؛ حيث يمثل خبرة فلكية تثقيفية متنوعة يستفيد منه غالبية تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة الجامعي وقبل الجامعي وأفراد المجتمع.

ويحظى المرصد باهتمام كبير من قِبَل الجامعة ومن قيادات المجتمع المحلي، ولضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فسوف تشارك الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها؛ للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.