"كبار العلماء" تعزّي القيادة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

دعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويُسكنه فسيح جناته

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأبناء وبنات الفقيد، وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين؛ مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.