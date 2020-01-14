"حساب المواطن" كاشفًا سبب إيقاف دعم بعض المستفيدين: أمهلنا 15 يومًا وتجاهلوا

لفت سابقًا إلى أن الدخل المقصود هو المبالغ الإجمالية التي تُكتسب ويعبّر عنها بقيمة نقدية

كشفت الرسائل التي بعث بها برنامج "حساب المواطن" لبعض المستفيدين ممن تم إيقاف الدعم عنهم وتعليق حساباتهم بسبب عدم الإفصاح عن الدخل الصحيح، منحهم مهلة 15 يومًا قبل اتخاذ هذا الإجراء من أجل تحديث البيانات؛ غير أن عددًا منهم لم يقم بهذه الخطوة، وتم تجاهل تلك الرسائل؛ مما أدى إلى قرار الإيقاف.

وكان "حساب المواطن" قد بيّن أنه تم إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين بسبب عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوب المستفيدين بالرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.

ولفت حساب المواطن في وقت سابق إلى أن الدخل المقصود منه هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي، وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

ومن شروط الأهلية، يلزم أن تتطابق البيانات المفصَح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وشدد البرنامج منذ انطلاقته، على ضرورة الإفصاح عن الدخل بشكل واضح؛ لضمان وصول الدعم المستحق.