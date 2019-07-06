مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في الجوف

يستفيد منها 4,800 يمني

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 800 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.