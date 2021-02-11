الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

دعا إلى إيقاف الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر

أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 01:27 PM

دعا إلى إيقاف الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر

الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدان الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يُدين الهجوم الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تُعَرّض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

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