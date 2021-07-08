بعد فوز المملكة اليوم.. تعرّف على ممثلها "المقبل" في "الألكسو"

نجاحات متحققة في قطاع الثقافة من برامج ومبادرات

أُعلِن اليوم عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" خلال الفترة 2021- 2023م، بانتخاب ممثلها هاني المقبل بأغلبية الأصوات، بمشاركة 21 دولة عربية.

و"المقبل" الذي تمت الموافقة على ترشيحه من قِبَل المقام السامي ممثلًا للمملكة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو)، بناءً على ترشيح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ يمتلك خبرة أكثر من 17 عامًا، متنقلًا في أكثر من جهة حاملًا القدرات والكفاءة في الإدارة والفنون وكل المعارف التي اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاع الخاص والقطاع الثالث؛ فهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة بعد إنهائه برامج تدريبية تنفيذية متنوعة، في تطوير القيادات لـ6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبق لـ"لمقبل" العمل مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب بين العامين 2014 و2017 ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عمل مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وهو عضو في عدة مجالس ضمن المؤسسة (مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام).

وعمل كذلك مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منها: مدير الإعلام والعلاقات العامة بين 2009 و2013، ومدير إداري بين 2006 و2010، ومدير مشروع "معرض موهبة الدائم" عام 2010، ومدير مشروع الخطة الاستراتيجية للإعلام عام 2009، ومدير مشروع إطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة في العام ذاته.

وعمل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وانخرط في الكثير من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وإنسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو أيضًا عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة "هارفارد بزنس ريفيو" العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام2010م.