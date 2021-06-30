"الأرصاد": سُحب ورياح على العاصمة المقدسة والجموم

الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.. وتشمل عرفات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، يفيد بتكون سُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعرفات ومحافظة الجموم، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 02:22 PM

الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.. وتشمل عرفات

"الأرصاد": سُحب ورياح على العاصمة المقدسة والجموم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم، يفيد بتكون سُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعرفات ومحافظة الجموم، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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