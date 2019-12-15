"أحوال مكة" تقدم خدماتها في 6 مواقع في إطار مبادرتي "موجودين" و"نأتي إليك"

اعتبارًا من اليوم وسواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين"، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحره لمدة خمسة أيام، ومحافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة الكامل ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدة المتنقلة، يوم الاثنين، خدماتها للنساء في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الأمل بمحافظة جدة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتساهم الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.