وظائف شاغرة بـ3 مسميات في "صحة القريات".. هنا التفاصيل والشروط

لحَمَلة الثانوية العامة والتقديم إلكترونيّ ومتاح حتى غدٍ والمتابعة بعد التسجيل

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القريات، عن توفر وظائف شاغرة على بند المستخدمين لحملة الثانوية العامة وبـ3 مسميات.



وأوضحت أن الوظائف على المراتب الآتية: "سائق (بند المستخدمين - المرتبة 33)، مراسل (بند المستخدمين - المرتبة 32)، خادم صحي (بند المستخدمين - المرتبة 33)".



وحدّدت "صحة القريات" الشروط العامة للمتقدمين؛ وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأن يكون عمر المتقدم من 18 فما فوق، وألا يتجاوز 35 سنة، ويكون المتقدم لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم على المتقدم بحدّ شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.



وأضافت عن الشروط: "ألا يكون المتقدم مفصولًا من إحدى وظائف الدولة لأسباب تأديبية، وأن يكون مقدمًا في نظام (ساعد) بنظام الخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية".



وأوضحت: "يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتم استبعاد الطلب، وإرفاق رخصة القيادة للمتقدمين لوظيفة سائق، وتوفر خبرة سنتين بالنسبة لوظائف المرتبة (32)، وتوفر خبرة 4 سنوات بالنسبة لوظائف المرتبة (33)".



وأشارت إلى أنه سيتم فتح متابعة الطلب عند الانتهاء من فترة التسجيل، مبينة أنه على راغبي التقديم على هذه الوظائف التقدم من خلال الرابط: http://gurayyathealthjobs.com والذي ما زال متاحًا حاليًّا ويستمر حتى غد الأحد القادم الموافق (1440/12/3هـ).