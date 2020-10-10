الجزائر .. 136 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 6 مرضى في يوم

سجّلت الجزائر 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات بالفيروس عقب الحصيلة اليومية ارتفع إلى 52940 حالةً.

وأضاف أنّ وزارة الصحة سجّلت ست حالات وفاة إضافية في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1795 حالةً.

وبيّن "فورار" أن الوزارة سجّلت 103 حالات شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 37170 حالةَ، في حين يخضع 31 مريضًا للمتابعة الطبية المكثفة في المستشفيات.