في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.. تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.