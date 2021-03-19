في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.. تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 01:15 PM

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.. تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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