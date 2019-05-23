"تراحم".. حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" تقدم الدعم التنموي والإغاثي

"الراجح" يبارك انطلاقها في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" فهد بن عبدالله الراجح اختلاف حملة "تفريج كُرب أسر السجناء" خلال شهر رمضان هذا العام 1440هـ عن بقية الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم.

وقال "الراجح": هذه الحملات المباركة يتم تنفيذها بتوجيهات من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وبارك "الراجح" انطلاق حملات "تفريج كُرب أسر السجناء" على مستوى اللجان الفرعية لـ"تراحم" في مناطق المملكة ومحافظتي جدة والطائف، والتي أتت للتخفيف عن كواهل الأسر التي لا ذنب لها والمتضررة من جراء سجن عائلها.

وأكد أن حملة شهر رمضان المبارك في هذا العام 1440هـ مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة من جراء سجن عائلها لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، والذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية ودعم للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بشكل يحقق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي تمر بها، إضافة إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي.

وأضاف: هذه الحملة ستمتد أيضاً للمّ شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.