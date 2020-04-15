"الحبوب": جارٍ تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة ٥٨٧ ألف طن

المؤسسة: في موانئ المملكة "جدة والدمام وجازان وينبع والجبيل"

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الأربعاء، إنه "يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.

وأمس أكّدت "الحبوب" تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.

المؤسسة العامة للحبوب شعير

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:24 AM

المؤسسة: في موانئ المملكة "جدة والدمام وجازان وينبع والجبيل"

"الحبوب": جارٍ تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة ٥٨٧ ألف طن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الأربعاء، إنه "يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.

وأمس أكّدت "الحبوب" تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.

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المؤسسة العامة للحبوب شعير

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