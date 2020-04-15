"الحبوب": جارٍ تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة ٥٨٧ ألف طن

المؤسسة: في موانئ المملكة "جدة والدمام وجازان وينبع والجبيل"

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الأربعاء، إنه "يجري تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان، ينبع، الجبيل) بحمولة قدرها (٥٨٧) ألف طن.

وأمس أكّدت "الحبوب" تفريغ ٤ بواخر قمح في موانئ المملكة (جدة، الدمام، جازان) بحمولة قدرها (٢٥٧) ألف طن.