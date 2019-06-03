شرطة فيفاء تحبط تهريب 1000 حبة "قات" مخبأة داخل صهريج مياه

يقوده عامل من جنسية آسيوية

نجحت شرطة فيفاء في كشف وإحباط تهريب كميات من القات، كانت مخبأة داخل صهريج.

جاء ذلك بعدما اشتبهت دوريات شرطة محافظة فيفاء في صهريج لتعبئة المياه، يقوده عامل من جنسية آسيوية، وبعد إيقافه وتفتيشه، عُثر بداخله على 1000 حبة من القات، كانت مخبأة داخل خزان الصهريج.

يأتي هذا ضمن جهود شرطة محافظة فيفاء المستمرة في إحباط عمليات التهريب والحيَل المتنوعة، بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس المركز الرائد جابر الصهلولي.