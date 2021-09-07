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عناصرها فرقوا بالقوة تجمّعًا في كابول

"طالبان" تقتل متظاهرين وتصيب 8 خلال احتجاج مناهض لها غرب أفغانستان

قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بالرصاص، اليوم (الثلاثاء)، أثناء مظاهرة مناهضة لنظام حركة طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان؛ بحسب ما أفاد طبيب محلي أوردت عنه "فرانس 24".

في سياق متصل أطلق عناصر "طالبان" النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مظاهرات في كابول، في مؤشر جديد على تحدي الأفغان للحركة المتشددة التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي.