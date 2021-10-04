"القصبي": أعدكم بأنكم ستجدون ما يسركم في مكافحة التستر

أكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في المراقبة

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن التستر سرطان ينهش في اقتصاد البلد منذ عقود قديمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: لنكن شفافين وواقعيين؛ فقد أضاع الفرص على أبنائنا وبناتنا.

وأضاف: اليوم الدولة جادة وبشدة في محاربة هذا الأمر، ‏فقد وجّه سمو سيدي ولي العهد أولاً ‏بتشكيل لجنة وبرنامج لمكافحة التستر، من خلال مشاركة ‏20 جهة متكاتفة ‏تحارب هذا التستر.

وأشار "القصبي" إلى ‏تحديث النظام وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن خمس سنوات، ورفع الغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال، وتحديث أنواع الرقابة، ‏وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومتابعة الحركة الاقتصادية ‏ومتابعة المال والعمال، موضحًا أن ذلك سيكون‏ عن طريق الذكاء الاصطناعي.

‏وتابع: أعدكم كل الوعد بأنكم ستجدون ما يسرّكم ‏وما يسعدكم في مجال مكافحة التستر.