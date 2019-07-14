محافظ الطائف يبحث استعدادات مركز البهيتة الأمني لموسم الحج

أكد توفير كل الخدمات لضيوف الرحمن بأفضل الإمكانيات

عقد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، بديوان المحافظة اليوم، اجتماعاً مع الجهات الحكومية والأمنية؛ لبحث الاستعدادات الميدانية لمركز البهيتة الأمني، لموسم الحج هذا العام.

وقدم "الميموني" في بداية الاجتماع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمانه من تسهيلات وخدمات مميزة لضيوف حجاج بيت الله الحرام، القادمين من شتى أقطار العالم ليؤدوا نسكهم بأمن وأمان وراحة واطمئنان.

كما شكرَ وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على جهوده ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل الخدمات كافة ومتابعة القطاعات الأمنية لتوفير أقصى درجات الأمن في المشاعر المقدسة.

وعبر محافظ الطائف عن شكره وامتنانه لجهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وما يوليه من اهتمام ومتابعة لكل القطاعات الأمنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً جهود نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ومتابعته الميدانية المتواصلة؛ لتوفير سبل الراحة من خدمات ومرافق لضيوف الرحمن.

وأكد محافظ الطائف أهمية دور المركز الأمني للبهيتة، وما يناط بكل الجهات الأمنية وذات العلاقة المشاركة بالمهمة، وكيفية دورها لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام، وضبط وإعادة المخالفين وكل من لا يملك تصريحاً للحج، وتوفير كل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأفضل الإمكانيات.

إثرَ ذلك اطلع محافظ الطائف على محضر الاجتماع، والتوصيات المطروحة على جدول أعماله، كما استمع إلى شرح مفصل من قِبل القائد الأمني بالبهيتة اللواء علي العطوي، عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج، موضحاً أن جميع مسارات الفرز ونقاط المنع تخضع لمراقبة دقيقة على مدار الـ24 ساعة.

وفي ختام الاجتماع تشكلت لجنة من عدة قطاعات حكومية، لمتابعة سير أعمال التطوير والخدمات بالمركز، وسرعة إنجازها في وقت قياسي.

وأبدى محافظ الطائف سعادته بما قُدِم من مقترحات وتوصيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإمكانات البشرية المؤهلة والمدربة، والإمكانات الآلية الحديثة والخدمات الأخرى، التي سيتم توفيرها لتلبية المتطلبات كافة، لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام، والإسهام في إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي، مقدماً جزيل شكره للمشاركين كافة من جهات أمنية وحكومية.