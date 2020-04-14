شاهد.."أمانة الطائف" تزيل٥٠ مطبًا عشوائيًا بشوارع وأحياء المحافظة

أقامها مخالفون دون تنسيق بلدي أو مراعاة لشروط ومواصفات السلامة المرورية

تخلصت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع من أكثر من 50 مطبًا عشوائيًا أقامها مخالفون دون التنسيق مع الأمانة، وذلك بشوارع وأحياء الطائف.



جاء هذا خلال المرحلة الأولى من حملة سلامة مرتادي الشوارع التي خصصتها الأمانة لإزالة المطبات العشوائية والتي تتسبب في التأثير السلبي على الحركة المرورية وسلامة سائقي المركبات وإتلاق الطبقة الأسفلتية.



وأوضحت أمانة الطائف أنها نفذت برنامجًا لإزالة المطبات ومهدئات السرعة العشوائية والتي ينشئها بعض المخالفين دون مراعاة لشروط ومواصفات السلامة المرورية، وعملت الفرق الميدانية على رصد للمطبات المخالفة حديثة الإنشاء وتحديد مواقعها، وقامت آليات الأمانة بإزالتها تباعًا وإعادة الطبقة الأسفلتية إلى ما كانت عليه قبل المخالفة ومن ثم استدعاء صاحب المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.



وبينت الأمانة أنه تجري حالياً تنفيذ أعمال رصد مستمرة لمثل هذه المخالفات سواء في شوارع الطائف أو الضواحي والمراكز التابعة لتغطية كافة المواقع بالمحافظة وإزالة الضرر عن الأهالي، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بعدم التنفيذ العشوائي للمطبات في الطرقات والشوارع الداخلية بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة مخالفة الأنظمة.