الاتفاق: مبولحي جاهز لمواجهة النصر .. وسياف: لا للتفريط

شهدت تدريبات الاتفاق مساء اليوم مشاركة الحارس الجزائري رايس مبولحي وذلك لأول مرة منذ إصابته بكدمة في الركبة قبل أسبوعين والتي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي مكثف، وبدا مبولحي جاهزًا لمشاركة الفريق في مباراته المرتقبة يوم غدٍ الأحد أمام النصر.

ميدانيًا أدى الفريق اليوم آخر تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، حيث وضع مدرب الفريق ليوناردو راموس بصمته الفنية الأخيرة على الفريق قبل مواجهته المرتقبة والتي يستضيف فيها النصر ضمن الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

من جهة أخرى أكد مدير الفريق الأول سياف البيشي رغبة جميع اللاعبين بكسب المباراة وعدم التفريط بالنقاط، وبيّن البيشي عن استعداد اللاعبين وعزمهم على تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة وإسعاد جماهير الاتفاق.