هل تعرف "مسرور"؟ خدمة جديدة عبر "أبشر" تجذب 32 ألفَ مستخدم في ساعات

أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تمثّلت في المجيب الآلي عبر المنصة.
وقال طارق الحميد مدير عام التسويق وتطوير الأمان، في منصة أبشر عبر قناة "الإخبارية": إن الخدمة عبارة عن أداة من ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا في منصة أبشر تقديم تجربة المساعد الشخصي التي تتمحور حول العميل؛ إذ كانت البداية مع المحادثة ثم التوسع في مجالات أكبر".
وأضاف: حاليًّا "مسرور" يجيب عن اكثر من 230 خدمة، وتقريبًا هذه جميع الخدمات التي تهم الأفراد للمنشآت والمؤسسات".
وتابع: "يتم استخدام تقنية تقوم بمعالجة اللغة الطبيعية، وهذه تتيح لآلة البرمجيات تعلم المصطلحات العربية في قواعد اللغة، وأيضًا اللهجة العامية السعودية والعمل على تطوير المستوى المجيب مستمر، ولن ينتهي أبدًا ما دامت اللغة تتطور".
وأردف: المجيب الآلي "مسرور" لديه درجة إتقان اللغة العربية مثل الإتقان لدى "Siri"، والمضاف في "مسرور" هو التعرف على اللهجة السعودية باختلاف أطيافها، ومع الوقت إن شاء الله سنتجاوز 90% من إتقان اللهجات باختلاف أطيافها.
وقال: "عندما أطلقنا "مسرور" العام الماضي عبر "تويتر" كانت نسبة الرضا فوق 43%، والآن ولله الحمد تجاوزنا نسبة 70%، والعمل مستمر على التطوير، وهذه فرصة نشكر المستخدمين والمستفيدين من منصة أبشر لإقبالهم الرائع.
وتابع: "أطلقنا المجيب الآلي مسرور عبر منصة أبشر في 12 أكتوبر، وحصلنا على أكثر من 32 ألف مستخدم في أقل من 24 ساعة، تواصلون مع "مسرور" عبر منصة أبشر.
"الحميد": أداة ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة المساعد للعميل
أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تمثّلت في المجيب الآلي عبر المنصة.
وقال طارق الحميد مدير عام التسويق وتطوير الأمان، في منصة أبشر عبر قناة "الإخبارية": إن الخدمة عبارة عن أداة من ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا في منصة أبشر تقديم تجربة المساعد الشخصي التي تتمحور حول العميل؛ إذ كانت البداية مع المحادثة ثم التوسع في مجالات أكبر".
وأضاف: حاليًّا "مسرور" يجيب عن اكثر من 230 خدمة، وتقريبًا هذه جميع الخدمات التي تهم الأفراد للمنشآت والمؤسسات".
وتابع: "يتم استخدام تقنية تقوم بمعالجة اللغة الطبيعية، وهذه تتيح لآلة البرمجيات تعلم المصطلحات العربية في قواعد اللغة، وأيضًا اللهجة العامية السعودية والعمل على تطوير المستوى المجيب مستمر، ولن ينتهي أبدًا ما دامت اللغة تتطور".
وأردف: المجيب الآلي "مسرور" لديه درجة إتقان اللغة العربية مثل الإتقان لدى "Siri"، والمضاف في "مسرور" هو التعرف على اللهجة السعودية باختلاف أطيافها، ومع الوقت إن شاء الله سنتجاوز 90% من إتقان اللهجات باختلاف أطيافها.
وقال: "عندما أطلقنا "مسرور" العام الماضي عبر "تويتر" كانت نسبة الرضا فوق 43%، والآن ولله الحمد تجاوزنا نسبة 70%، والعمل مستمر على التطوير، وهذه فرصة نشكر المستخدمين والمستفيدين من منصة أبشر لإقبالهم الرائع.
وتابع: "أطلقنا المجيب الآلي مسرور عبر منصة أبشر في 12 أكتوبر، وحصلنا على أكثر من 32 ألف مستخدم في أقل من 24 ساعة، تواصلون مع "مسرور" عبر منصة أبشر.