إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازيًّا

إثر هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.



وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.



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في كلا الاتجاهين.. والجهات المختصة تدعو لتوخي الحذر

إغلاق طريق "الهدا" بالطائف بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت الجهات المعنية، إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) على موقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ عصر اليوم وحتى الآن أمطاراً غزيرة إلى متوسطة.