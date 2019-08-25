خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني: رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.