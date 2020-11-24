بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ أنشطة متنوعة لأيتام اليمن

تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، عددًا من البرامج والأنشطة الترفيهية ضمن مشروع "بذرة أمان" استفاد منها الأيتام من محافظات: عدن، ومأرب، والساحل الغربي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام.

وأوضحت مديرة المشروع إيمان الزبيري أن الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع تتخللها مبادرات متنوعة وزيارات لبعض الأماكن وتوزيع الهدايا للأيتام وأسرهم؛ الأمر الذي سيسهم بمساعدتهم في انخراطهم بالمجتمع.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات.

ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.