القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.