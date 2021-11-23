"أمير الشرقية": جائحة "كورونا" أبرزت شباب وشابات فاعلين يعتمد عليهم

خلال استضافته مجلس "الإثنينية" الأسبوعي لاستعراض جهود الأمانة

أكّد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في المنطقة لم تقف خلال فترة الجائحة؛ بل كانت هناك مشاريع تدشّن في كل وقت.

جاء ذلك خلال استضافة أمير المنطقة أعيان ووجهاء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة في "مجلس الإثنينية الأسبوعي" مساء أمس الإثنين.

ونوّه الأمير سعود بن نايف، بأن توجيهات القيادة الرشيدة أكّدت على جميع الإدارات الحكومية، كلاً في مجاله، بألا تتأثر حياة الناس خلال فترة الجائحة سواء من مواد غذائية أو مواد أخرى يحتاج إليها الانسان، قائلاً "كما لاحظ الجميع أن أسواق النفع العام كانت مليئة، ولله الحمد، بكل المنتجات ولم تنقطع أي مادة غذائية أو كمالية خلال فترة الجائحة".

وأشاد الأمير سعود بن نايف، بما قامت به أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء، وأمانة حفر الباطن، كل في نطاق موقعه، خلال الجائحة.

وأعرب عن شكره لأبطال الفترة الماضية الذين يتمثلون في جمع كبير من المتطوعين، خاصاً بالشكر "الذين أسهموا بشكل مميز في كل المحافظات بلا استثناء، ولبوا النداء دون تعثر وكانوا مبادرين ومتحمسين لأي عمل كُلفوا به".

وأضاف "إن كان هناك شيء إيجابي في هذا الجائحة، فهو أنها أفرزت في الحقيقة مجموعة من الشباب والشابات، كل في مجاله، لأن يكونوا فاعلين وممكنين يستطيعون أداء الأعمال بتميز وإتقان ويُعتمد عليهم".

وأعرب الأمير سعود بن نايف عن شكره لأمين المنطقة الشرقية وأمناء المحافظات، وقال "الشكر موصول لجميع الإدارات الحكومية في كل مكان".

واختتم بقوله "إن شاء الله نعود كل فترة ونرى الأرقام في ثبات والتزامنا أيضاً يحفزنا على التقليل من الإجراءات كلما كانت الحالة تسمح بذلك، ونعود بشكل حذر، وسعيد برؤية الكثيرين الذين لم أرهم منذ فترة طويلة، ليس لتقصير منهم ولا مني، ولكن التزاماً بما يصدر من تعليمات".

وقدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عرضاً عن جهود الأمانة خلال فترة جائحة كورونا وتكامل الجهات في المنطقة للحد من تفشي الجائحة.

حضر الجلسة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن بندر آل سعود، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.