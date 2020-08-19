لجنة الانضباط توقف لاعبي "البكيرية والجبلين".. وتغرمهما

وفقاً لتقرير حكم المباراة التي جرت بينهما 11 اغسطس

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارين بإيقاف وتغريم لاعبين اثنين من البكيرية والجبلين خلال مواجهة الفريقين بتاريخ 11 / 8 / 2020م لحساب الجولة الـ30 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأوقفت اللجنة لاعب نادي البكيرية الحاج عثمان باري ثلاث مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها، وتغريمه مبلغ 22,500 ريال في قرار قابل للاستئناف لقيامه بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب الجبلين, وفقاً للفيديو المصور من الناقل الرسمي حسب ما تختص به اللجنة وفقاً للمادة "93-1".

وقد أصدرت اللجنة قراراً غير قابل للاستئناف بإيقاف لاعب نادي الجبلين لويز باولو مباراتين عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة بها، وتغريمه بمبلغ 15 ألف ريال لارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب البكيرية, وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.