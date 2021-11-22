كورونا في 6 دول.. 5126 إصابة جديدة بالبرازيل و2827 بكوريا الجنوبية و1225 بالمكسيك

خلال الـ24 ساعة الماضية.. مصر تسجل 884 حالة و79 بتونس و38 بالصين

سجلت البرازيل 5126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و72 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 22.172.76، والوفيات 612.659.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد تسجيل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و863362، وإجمالي عدد الوفيات إلى 292471.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة: إن من المرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 2827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 418252؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت أيضًا 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3298.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 61 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغ 350397 من ضمنهم 291980 حالة تم شفاؤها، و19933 حالة وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 716 ألفًا و262 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و344 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين: سجلت البلاد 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98505.

وأفاد بيان من اللجنة بأن سبعًا من الإصابات الجديدة انتقلت محليًّا، ولم تسجل أي وفيات؛ مما يجعل عدد الوفيات دون تغير عند 4636.